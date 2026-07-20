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Quartier résidentiel Bien d'exception

Jérusalem, Israël
depuis
$5,740
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ID: 38798
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Nouveau sur le marché – bien exceptionnellement rare ! Appartement neuf et impressionnant de 155 m² de plain-pied, jamais habité, offrant des espaces particulièrement généreux, une luminosité naturelle abondante et un niveau de finition haut de gamme. L'appartement comprend un immense espace de réception d'environ 60 m², avec salon, coin salle à manger et cuisine ouverte extrêmement fonctionnelle, soigneusement pensée avec de nombreux plans de travail et une grande capacité de rangement. L'espace salon-cuisine est exposé plein sud, baigné de lumière naturelle et ouvert sur une vue magnifique. L'appartement dispose de trois balcons (mirpeset), chacun offrant une véritable sensation d'espace, d'ouverture et des vues dégagées exceptionnelles. L'espace nuit comprend deux suites, dont une superbe master bedroom avec jacuzzi, ainsi que deux chambres supplémentaires, soit un total de quatre chambres. Les chambres sont exposées ouest et bénéficient elles aussi d'une vue ouverte et agréable. Prestations de prestige : chauffage au sol avec thermostat privé dans chaque zone, système Smart Home, climatisation VRF, espace buanderie/service, finitions modernes et confort maximal. En complément, l'appartement dispose d'une place de parking privée et de deux caves. Un bien unique, spacieux, lumineux et particulièrement élégant, destiné à ceux qui recherchent une qualité de vie, du prestige et un confort de très haut niveau. Entrée immédiate – pour clients sérieux uniquement.

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Jérusalem, Israël
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