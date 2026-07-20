  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, haut standing, magnifique

Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, haut standing, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,22M
;
2
Laisser une demande
ID: 38705
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

À propos du complexe

Reference: TL 2496 Quartier: Centre ville Produit unique dans une petite rue calme proche de la mer Duplex penthouse de 5 pieces Surface de 184 m2 habitable Terrasse de 107 m2. Le bien se situe au 4 eme et 5 eme étage ( une entrée a chaque étage) avec ascenseur. Il s agit d un immeuble ancien avec Miklat. Le bien est vendu avec une place de parking .

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique duplex penthouse 5 pièces dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,58M
Quartier résidentiel Midtown - 3 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Rez-de-jardin exceptionnel au lev hair - rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,21M
Quartier résidentiel Mini-penthouse - vue mer - terrasse souccah
Netanya, Israël
depuis
$751,120
Quartier résidentiel À ne pas rater ! 4 pièces à louer, proche de toutes commodités dans un bel immeuble, bet, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,706
Vous regardez
Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, haut standing, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, entierement meuble, etage haut avec vue, grand, magnifique, spacieux, vue sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,31M
Référence: AS 896 Quartier: Maar 5 pièces dont mamad Entièrement meublé Surface: 135 m2 Terrasse: 15 m2 avec vue exceptionnelle sur la mer 14e étage avec ascenseurs Suite parentale Dressing 2 salles de bain Climatisation Cave Parking privé
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Afficher tout Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Quartier résidentiel Studio d'exception À tel aviv – emplacement premium
Tel-Aviv, Israël
depuis
$652,720
À vendre, studio entièrement refait à neuf, situé au 56 rue Allenby, au cœur de Tel Aviv. Au sein d'un immeuble avec ascenseur, ce bien offre un espace de vie moderne, élégant et parfaitement optimisé. La rénovation complète a été réalisée avec des matériaux de qualité, permettant une insta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Afficher tout Quartier résidentiel Maison natif 600
Quartier résidentiel Maison natif 600
Netanya, Israël
depuis
$4,66M
En face de la descente de la plage – Maison neuve de promoteur. Piscine et ascenseur dans la résidence. 7 pièces avec 4 salles de bains. Belle vue mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller