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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,51M
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ID: 38668
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaCarmel, 48 Carmel Market

À propos du complexe

Reference : TL 2421 Quartier proche de la mer et du souk Projet neuf de 5 étages Il reste à la vente: 3 pièces a l'arrière de 77 m2 + 13 m2 de terrasse 1 er étage a partir de 7,650,000 nis 4 eme étage a partir de 7,950,000 nis 4 pièces à l'avant de 102 m2 +10 m2 de terrasse 1er étage a partir de 8,650,000 nis 3 eme étage a partir de 8,850,000 nis Penthouse 4 pièces de 113 m2 de plain pied avec deux terrasses de 47 m2 l'avant et 28 m2 à l'arrière plus le toit de 47 m2 avec piscine Chaque appartement est vendu avec une place de parking. Le projet sera livre en été 2025

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Tel-Aviv, Israël
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