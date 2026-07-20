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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, grand, proche de la mer, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,44M
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ID: 38619
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    La Place Dizengoff (tsina)

À propos du complexe

Référence : TL 2295 Quartier: Bogarshov, près du centre Dizengoff A 10 minutes de la plage Penthouse en duplex 2 pièces Surface : 106 m2 Terrasse : 68 m2 Jacuzzi Au 4/5 éme étage avec ascenseur Ascenseur privé qui atteint les 2 étages 2 salles de bain 3 toilettes Climatisation

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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