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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, clair, dans un bel immeuble, investi, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2482 Quartier: Noga Immeuble classé qui a été rénové 3,5 pièces dont mamad Surface de 100 m2 2 balcons 3e étage avec ascenseur Climatisation

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Tel-Aviv, Israël
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