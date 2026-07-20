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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, investi, proche de la mer, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,02M
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ID: 38725
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2623 Quartier : Ben Yehuda, situé dans l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, à proximité immédiate de la mer Magnifique duplex penthouse Surface de 93 m2 Grande terrasse de 35 m2 5 et 6e étage avec ascenseur Climatisation Grande suite parentale 2 salles de bain Place de parking privée Ce magnifique duplex réparti sur les 5e et 6e étages offre un cadre de vie lumineux, calme et central

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Tel-Aviv, Israël
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