Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.

A propos du projet

Quartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Carmel × ha-Ilanot × Dereh ha-Yam - intimité maximale, haut niveau et atmosphère de vie club. Pour les résidents - sa propre place verte avec des espaces de loisirs, bancs et illumination architecturale. Le premier et seul parking souterrain dans la région. Appartements design avec des spécifications réfléchies

Lieu: Carmel Ouest, "Ville Blanche"

En quelques minutes en voiture - Matam Park, Carmel Center, Sammi Offer Stadium, Centre de congrès et plages. Des rues verdoyantes calmes en même temps - dans l'emplacement privilégié du Carmel Ouest: proche, central et pratique à tout, toujours.

Appartements.

4 et 5 chambres - seulement 2 appartements à l'étage

Jardins au rez-de-chaussée et penthouses avec panorama sur le Carmel et la mer

Finitions standard, plans réfléchis, rangements

Chaque appartement - entrepôt privé + 2 places de parking

État de préparation

La première étape a déjà été construite et peuplée - venez voir la rue démonstrative "live", les espaces verts et le silence, disponible uniquement dans les quartiers privés. La nouvelle phase est déjà en construction.