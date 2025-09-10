  1. Realting.com
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa

Haïfa, Israël
depuis
$818,795
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
5
ID: 27953
Dernière actualisation: 10/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Haifa Subdistrict
  • Ville
    Haïfa

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Русский Русский

Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.

A propos du projet

Quartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Carmel × ha-Ilanot × Dereh ha-Yam - intimité maximale, haut niveau et atmosphère de vie club. Pour les résidents - sa propre place verte avec des espaces de loisirs, bancs et illumination architecturale. Le premier et seul parking souterrain dans la région. Appartements design avec des spécifications réfléchies

Lieu: Carmel Ouest, "Ville Blanche"

En quelques minutes en voiture - Matam Park, Carmel Center, Sammi Offer Stadium, Centre de congrès et plages. Des rues verdoyantes calmes en même temps - dans l'emplacement privilégié du Carmel Ouest: proche, central et pratique à tout, toujours.

Appartements.

  • 4 et 5 chambres - seulement 2 appartements à l'étage

  • Jardins au rez-de-chaussée et penthouses avec panorama sur le Carmel et la mer

  • Finitions standard, plans réfléchis, rangements

  • Chaque appartement - entrepôt privé + 2 places de parking

État de préparation

La première étape a déjà été construite et peuplée - venez voir la rue démonstrative "live", les espaces verts et le silence, disponible uniquement dans les quartiers privés. La nouvelle phase est déjà en construction.

Localisation sur la carte

Haïfa, Israël
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
