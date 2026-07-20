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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,54M
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ID: 38697
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Référence: BY 210 Quartier: 1 ère ligne de mer Dans une grande tour 5 pièces dont mamad Surface: 141 m2 Terrasse: 16 m2 avec vue dégagée, partielle sur la mer 32e étage avec ascenseur 2 salles de bain 3 toilettes Climatisation Cave 2 parkings Ce bien existe aussi à la location (référence: 6702)

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Bat Yam, Israël
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