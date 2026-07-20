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Quartier résidentiel Magnifique appartement de 3 pièces

Ashdod, Israël
depuis
$508,400
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ID: 38463
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique appartement de 3 pièces, prix attractif, quartier calme à proximité de tous les commerces, 3 synagogues et 1 grand miklat en parfait état. Excellente rentabilité locative entre 4 200 et 4 500 ₪/mois.

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Ashdod, Israël
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