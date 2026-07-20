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Quartier résidentiel Magnifique appartement 3 pieces avec potentiel balcon et 4 pieces situe entre gordon et la mer 5 mn

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
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7
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ID: 38459
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arnon, 16

À propos du complexe

ideal pied a terre appartement 3 pieces avec potentiel les 4 pieces tres spacieux possibilite balcon situe quartier mer gordon a ne pas louper !!!!!!!!!!!!!!!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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