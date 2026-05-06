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Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
;
10
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ID: 35997
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 17

À propos du complexe

À vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamad * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location Airbnb car forte demande et taux d'occupation élevé dans ce quartier Un appartement identique est également à la vente au 1er étage

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Tel-Aviv, Israël
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