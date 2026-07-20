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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, bon emplacement, grand, a ne pas manquer !, bien agencé, spacieux, bel appartement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
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ID: 38651
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKishon, 65

À propos du complexe

Référence: TL 2353 Quartier: Florentine 4 pièces penthouse Surface: 105 m2 Terrasse sur le toit: 145 m2 avec belle piscine 7e et dernier étage avec ascenseur Climatisation 2 places de parkings privés Cave

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Tel-Aviv, Israël
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