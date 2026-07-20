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Quartier résidentiel Appartement de luxe - ramat aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,87M
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5
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ID: 38373
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    2364, 13

À propos du complexe

Exclusivité – Appartement de luxe Un appartement exceptionnel, conçu avec un souci du détail et alliant qualité, confort et technologie de pointe. 5 pièces 2 chambres master 160 m² + 17 m² de terrasse 2 places de parking 1 cave Prestations haut de gamme : • Cuisine de luxe Dada • Portes Rimadesio en aluminium et verre • Placards Poliform • Électroménager Miele • Fours vapeur V-Zug • Système domotique complet • Climatisation Daikin (système étendu) • Stores et rideaux électriques connectés à la domotique • Baignoires Boffi • Jacuzzi Villeroy & Boch • Haut-parleurs encastrés + pré-équipement pour système audio • Aspirateur central Electrolux • Éclairage architectural Immeuble avec gardien 24/7, salle de sport, piscine et plus Prix : 11 800 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
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Alimentation et boissons
Loisirs

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