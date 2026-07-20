  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, très proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, très proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,25M
;
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, très proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
1
Laisser une demande
ID: 38630
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Zrubavel, 6

À propos du complexe

À 2 minutes de la mer avec vue mer ! 3 pièces avec parking, ascenseur et terrasse. À ne pas louper !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, magnifique, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,18M
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$984,000
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pièces jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, très proche de la mer, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Afficher tout Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de Gordon et de la mer. Immeuble tel-avivien en bon état. Appartement rénové de standing, travaux réalisés il y a 2 ans. 1er étage sur 3. 3 pièces. 2 salles de bain. 102 m². Aperçu mer. 3 expositions : Nord, Est, Ouest. Calme et…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Immeuble de standing 3e étage avec ascenseur / parking et cave 80m² net + balcon 2 chambres à coucher avec placards + 2 SDB Calme / verdoyant / sur rue Produit rare
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,12M
APPARTEMENT JARDIN UNIQUE AVEC PISCINE PRIVÉE ET PARKING • 3 pièces • 2 chambres • 1 dressing • 1 salle de bain, 1 toilette • Entièrement meublé • 90 m² + 100 m² • Jardin privé avec piscine • Parking privé Place Habima / Boulevard Rothschild Prix : 9 500 000 ILS Contactez-nous pour plus d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller