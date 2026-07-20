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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, neuf, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38706
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2498 Quartier: Dizengoff Projet neuf, immeuble boutique de 19 appartements répartis sur 7 étages Le projet garantit des prestations et des finitions de hautes gammes Date de livraison: fin décembre 2027 Les appartements sont vendus avec une place de parking (sauf pour le 3 pièces au 1er étage). Dans ce projet, nous avons à la vente des appartements de 2, 3 et 4 pièces. Types d’appartements: 3 pièces type 1: surface de 64 m2 avec balcon de 6,5 m2, 1e étage, Orientations: Nord-Est, prix: à partir de 4.700.000 nis 3 pièces type 2: surface de 76 m2 avec balcon de 6,5 m2, 1e étage, Orientations: Sud-Est, parking privé, prix: à partir de 5.800.000 nis 3 pièces type 3: Rez de jardin: surface de 68 m2 avec jardin de 78 m2 + balcon de 5 m2, Orientations: Nord, parking privé, prix: à partir de 6.700.000 nis 2 pièces penthouse: surface de 52 m2 avec terrasse de 56 m2, 6e étage, Orientations: Sud-Nord-Ouest, parking privé, prix: à partir de 6.000.000 nis 4 pièces type 1: surface de 100 m2 avec terrasse de 14 m2, 1e étage, Orientations: Sud-Ouest-Nord, parking privé, prix: à partir de 7.800.000 nis 4 pièces type 2: surface de 100 m2 avec terrasse de 14 m2, 4e étage, Orientations: Sud-Ouest-Nord, parking privé, prix: à partir de 8.000.000 nis

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Tel-Aviv, Israël
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