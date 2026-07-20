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Quartier résidentiel Villa de rêve, au cœur de « l'oasis de vie »

Hadera, Israël
depuis
$4,92M
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11
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ID: 38639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaHistadrut

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ RE/MAX « COLLECTION » - NEVE 'HAÏM À quelques minutes de la mer, au cœur du prestigieux quartier résidentiel privé de Neve 'Haïm, se dévoile une propriété d'exception où luxe, élégance et bonheur familial se rencontrent dans une parfaite harmonie. Édifiée sur un terrain paysager d'environ 1 000 m², cette villa spectaculaire d'environ 300 m² habitables offre des volumes rares, des prestations raffinées et une architecture remarquable. Dès l'entrée, les regards sont captivés par un majestueux séjour baigné de lumière, sublimé par une hauteur sous plafond impressionnante et un somptueux escalier flottant aux lignes sculpturales. La cuisine, réalisée sur mesure et entièrement équipée, s'organise autour d'un vaste îlot central pensé pour recevoir dans une atmosphère cosy et chaleureuse. La propriété propose plusieurs chambres soignées, dont une exceptionnelle suite parentale de plain-pied avec dressing sur mesure, ainsi qu'un salon privé à l'étage desservant les espaces nuit. À l'extérieur, l'expérience devient unique : une immense piscine chauffée, un écran géant intégré, une cuisine d'été haut de gamme avec bar de réception, de vastes espaces de détente et un jardin luxuriant agrémenté de palmiers créent une atmosphère digne des plus beaux resorts privés. Un studio indépendant de type Tzimmer, une chambre supplémentaire en sous-sol, de nombreuses salles d'eau ainsi que des équipements technologiques de dernière génération complètent cette propriété rare. Une adresse confidentielle pour une clientèle en quête d'un bien d'exception, où chaque détail a été pensé pour offrir un cadre de vie exclusif et intemporel. Absolutely unique !

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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