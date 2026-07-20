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Quartier résidentiel Magnifique immeuble à louer au centre de jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,804
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9
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ID: 38825
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

40 appartements à louer – Venez profiter d'un nouveau cadre de vie urbain, moderne et haut de gamme, au cœur de Jérusalem. Un emplacement central et stratégique permettant un accès facile à tous les quartiers de la ville. Une expérience résidentielle de qualité alliant confort, design et praticité, à quelques minutes à pied des principaux centres culturels, commerciaux et de loisirs de Jérusalem. Appartements de 2 à 3 pièces Différentes superficies disponibles Situés du 1er au 7e étage À partir de 5 500 ₪ par mois ✔ Appartements lumineux ✔ Agréable mirpeset ✔ Sans parking Entrée à partir du 15 août

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Jérusalem, Israël
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