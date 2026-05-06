  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée

Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée

Ascalon, Israël
depuis
$1,22M
06/05/2026
$1,22M
05/05/2026
$1,22M
;
8
Laisser une demande
ID: 35538
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Eli Cohen

À propos du complexe

Dans le quartier de la City, dans un immeuble de standing avec jacuzzi et sauna. Rez-de-jardin décoré par architecte d'intérieur, 5 pièces, vue mer, piscine privée. Exceptionnel.

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,75M
Quartier résidentiel À vendre - penthouse neuf avec piscine privÉe À kerem hateimanim, tel-aviv-yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,95M
Quartier résidentiel Un appartement rare avec jardin, comme une « villa en ville » sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$18,50M
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,10M
Quartier résidentiel 4 pièces luxueux rehavia rehov kkl
Jérusalem, Israël
depuis
$5,440
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez-de-jardin face mer avec piscine privée
Ascalon, Israël
depuis
$1,22M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Afficher tout Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Jérusalem, Israël
depuis
$5,20M
A Ramat Beit Hakerem, dans un immeuble calme, proche synagogues et transports, magnifique et vaste 4P très bien entretenu, triple orientation, avec trois accès à un grand jardin extrêmement agréable depuis le salon, la cuisine et la chambre parental. Double cuisine, suite parentale, pièce re…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe appartement 4 pièces avec terrasse – À deux pas du kikar et de la mer
Quartier résidentiel Superbe appartement 4 pièces avec terrasse – À deux pas du kikar et de la mer
Netanya, Israël
depuis
$1,16M
Magnifique appartement 4 pièces situé au 9ᵉ étage d’un immeuble moderne dans l’un des quartiers les plus recherchés de Netanya, à quelques minutes à pied du Kikar (place centrale) et de la plage. L’appartement offre 111 m² habitables ainsi qu’une terrasse de 17 m² exposée nord-ouest, permet…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Quartier résidentiel En plein cœur de kiriat menahem - kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$933,980
Projet résidentiel sur Kiriat Menahem limitrophe Kiriat Yovel composé de 2 tours de 31 étages et 3 immeubles de 9 étages. Le projet se situe au pied du nouveau tramway. Grand choix d'appartements du 3 pièces au penthouse. Parking pour chaque appartement. Échéancier flexible avec des facilité…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller