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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

À propos du complexe

Référence : TL 2407 Nouveau projet unique de deux immeubles Idéal pour un pied à terre et/ou investissement et/ou Airbnb Quartier: en plein cœur de Ben Yehuda, proche de la mer Dans ce projet il reste à la vente des appartements de 2 et 3 pièces dont 2 penthouses A partir du 3e étage avec 2 ascenseurs Chaque appartement est vendu avec une cave de 12 m2 Salle de sport dans l’immeuble 2 pièces Surface: 56 m2 Terrasse: 12 m2 3 pièces type 1: Surface: 60 m2 Terrasse: 12 m2 3 pièces type 2: Surface: 65 m2 Terrasse: 12 m2 3 pièces type 3 : Surface: 70 m2 Terrasse: 12 m2 Penthouse 3 pièces type 1: Surface: 104 m2 Terrasse: 34,5 m2 Penthouse 3 pièces type 2: Surface: 86 m2 Terrasse: 46,7 m2 Permis de construire avec les garanties bancaires Date de livraison : fin 2026

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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