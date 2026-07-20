  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Grande villa à vendre, proche de toutes commodités, raanana

Quartier résidentiel Grande villa à vendre, proche de toutes commodités, raanana

Raanana, Israël
depuis
$2,23M
;
10
Laisser une demande
ID: 38809
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Référence : RN 105 Quartier : Akiva, très bon emplacement, proche de toutes commodités Grande villa de 6 pièces dont mamad Surface de 208 m2 Grand jardin Climatisation Place de parking

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Mekor haim – beau 4 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Tama 38/2 - proche mer - ben-gurion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Magnifique appartement rénové avec terrasse, spacieux et clair, proche de la mer - À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, neuf, projet de qualité, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,48M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,64M
Vous regardez
Quartier résidentiel Grande villa à vendre, proche de toutes commodités, raanana
Raanana, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Afficher tout Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Quartier résidentiel Spacieux et lumineux
Ascalon, Israël
depuis
$565,800
Appartement 4 pièces au centre d'Agamim dans un petit immeuble de 4 étages avec 2 propriétaires par palier, immeuble de standing, appartement spacieux et lumineux avec 2 terrasses
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Quartier résidentiel Location saisonnière dans la résidence costa del sol, ashdod
Ashdod, Israël
Prix ​​sur demande
Référence : V 40 Quartier : Yous Zain Résidence Costa Del Sol avec piscine Location saisonnière 4 pièces Surface de 150 m² Mirpeset avec vue imprenable sur la mer Climatisation 6 couchages 2 salles de bain
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Quartier résidentiel Superbe penthouse - centre ville - vue dégagée
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,25M
Superbe penthouse et bonne affaire à vendre à Tel-Aviv ! Au centre-ville, proche du Kikar Dizengoff et à quelques pas de la mer 4ème étage 115m² + 67m² de terrasses de plain-pied avec une vue dégagée 93m² de toit-terrasse Le penthouse a les droits de construction sur le toit ! Vue dégagée 36…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller