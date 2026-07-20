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Quartier résidentiel Idéal avec terrasse et balcon, immeuble bauhaus, belle hauteur de plafond 3, 25 m

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,17M
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ID: 38620
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

À propos du complexe

Idéal avec terrasse et balcon dans immeuble Bauhaus, belle hauteur de plafond 3,25 m. Situé Frishman Dizengoff avec balcon 5 m² et terrasse 17 m². À ne pas louper !

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Tel-Aviv, Israël
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