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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec terrasse, spacieux et clair - À ne pas manquer !

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38586
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simta Almonit, 2

À propos du complexe

Idéal investissement ! 3 pièces de 55 m² + 10 m² de balcon avec ascenseur. Immeuble style Bauhaus situé dans une petite rue calme proche du Gan Meir.

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Tel-Aviv, Israël
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