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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
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ID: 38730
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2639 Quartier : Kikar abima, proche de Rothschild Immeuble neuf Magnifique 3 pièces penthouse duplex dont mamad Appartement neuf du kablan 3 terrasses (une de 32 m2 + une de 23 m2 et une de 55 m2 sur le toit) Surface habitable de 90 m2 Grande terrasse de 55 m2 avec piscine privée sur le toit 5e étage avec ascenseur 2 salles de bain Climatisation

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Tel-Aviv, Israël
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