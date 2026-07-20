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Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin dans un immeuble neuf en construction

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin dans un immeuble neuf en construction
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ID: 38285
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Shaprut, 13

À propos du complexe

Appartement neuf à vendre 13-15 rue Ben Shafrot, dans un nouveau programme immobilier de prestige signé ALMI En construction. Un appartement avec jardin à l'agencement optimal vous est proposé ! 94 m² habitables + 37 m² de jardin. 3,5 pièces. Dans un immeuble de standing. Parking souterrain. Loyer mensuel pendant la construction : 6 900 NIS. Livraison prévue : 2028.

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Tel-Aviv, Israël
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