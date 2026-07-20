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Quartier résidentiel Opportunité rare au centre de raanana

Raanana, Israël
depuis
$4,46M
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ID: 38442
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Brandeis, 8

À propos du complexe

✨ Produit extrêmement rare en plein centre-ville ✨ Terrain à construire de 785 m² net (844 m² brut) situé dans l'un des secteurs les plus recherchés du centre-ville. Une opportunité particulièrement rare pour un projet de qualité, avec possibilité de construire 2 unités. ✔️ 785 m² net ✔️ 844 m² brut ✔️ Centre-ville ✔️ Possibilité de 2 unités ✔️ Environnement recherché ✔️ Fort potentiel Ce type de terrain devient aujourd'hui extrêmement difficile à trouver dans ce secteur de Raanana.

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Raanana, Israël
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