Quartier résidentiel Yarmuk | quartier ramez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier ramez

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Quartier Ramez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique
Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Ramez, comprenant seulement 12 logements.
Le projet est construit avec un accent particulier sur la qualité de construction, une conception soignée et des finitions haut de gamme. Il est situé dans une rue calme et intérieure au cœur du quartier, à proximité des centres commerciaux, des loisirs et des axes principaux de l'ouest de Rishon LeZion.
Points forts du projet :
• Immeuble boutique de qualité – 12 logements seulement
• Environnement résidentiel calme et qualitatif
• Conception architecturale soignée
• Cahier des charges technique riche
Mix des appartements :
• Appartements 5 pièces
• Mini-penthouses 4 pièces
• 2 penthouses de luxe
Prestations et avantages :
• Parking inscrit au Tabou (registre foncier)
• Revêtement en pierre de luxe associé à du crépi et de l'aluminium
• Hall d'entrée luxueux à design architectural
• Local poussettes et vélos
• Rue calme et intérieure
Date d'emménagement estimée : 06/2026
Prix :
• Appartements 5 pièces – à partir de 3 500 000 ₪
• Appartements 4 pièces – nous contacter pour plus d'informations
Localisation sur la carte
Rishon LeZion, Israël
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