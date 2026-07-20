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Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rakaфот | rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$751,120
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11
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ID: 38531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Rare opportunité dans le quartier Harakafot – le plus bel appartement du marché! Ce type de bien ne se présente pas tous les jours! ? 3 pièces rue Arik Einstein Étage 1 sur 4 | Immeuble avec ascenseur ✨ Appartement rénové et en excellent état ✨ 2 mirpesot (balcons) – spacieux et agréables ✨ Vue dégagée et verdoyante – sans immeubles qui vous oppressent ? ✨ Mamad (pièce sécurisée) ✨ Parking privé ? Prix de commercialisation particulièrement attractif : 2 290 000 ₪ seulement! ? Appartement idéal pour y vivre ou pour investir ? Secteur très demandé – se vend rapidement! ? N'attendez pas – ce type de bien ne reste pas longtemps sur le marché!

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
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Soins de santé
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Loisirs

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