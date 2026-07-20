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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! appartement 3 pièces à louer au cœur de jérusalem, proche de toutes commodités

Jérusalem, Israël
depuis
$2,034
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6
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ID: 38553
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Agripas, 141

À propos du complexe

Référence : 6976 Quartier : Nahlahot, proche des transports et de toutes commodités 3 pièces Surface de 75 m² 4e étage avec ascenseurs dont ascenseur de shabbat Semi-meublé (électroménagers inclus) Climatisation Possibilité de louer une place de parking dans l'immeuble Entrée : 31/08/2026

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Jérusalem, Israël
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Alimentation et boissons
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