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Quartier résidentiel Florentine - vue dégagée

Tel-Aviv, Israël
depuis
$688,800
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ID: 38383
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHalutsim, 50

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine. Immeuble bien entretenu avec gardien 24/7, salle de sport et laverie. 8ème étage avec 3 ascenseurs. 2 pièces. 30m² + 8m² de balcon (5+3). Vue dégagée vers l'ouest. Calme et lumineux. 1 parking souterrain. Mamak (mamad à l'étage). Loué 5,950₪/mois. Idéal pour un investissement comme pour y habiter. Prix : 2,100,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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