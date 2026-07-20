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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces au cœur de tel aviv, à deux pas de rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$951,200
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ID: 38292
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 19

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité 9 rue Shmaryahu Levin Une rue calme et recherchée dans les ruelles de la place Habima. Un charmant appartement spacieux et plein de cachet. 2 pièces 61 m² (surface brute) Au rez-de-chaussée L'appartement dispose d'une entrée arrière supplémentaire Nombreux rangements Grand séjour ! Chauffe-eau solaire Immeuble bien entretenu Abri de sécurité dans l'immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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