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Quartier résidentiel Emplacement idéal ! location saisonnière, grand 4 pièces avec vue sur la mer, dalet, ashdod

Ashdod, Israël
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ID: 38750
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : V 37 Quartier : Dalet, proche de la mer Grand 4 pièces dont mamad Surface de 140 m² Terrasse avec pleine vue mer 14e étage avec ascenseurs dont ascenseur de shabbat Climatisation Suite parentale avec salle de bain et dressing 6 couchages (dont 4 simples) Wifi Appartement spacieux

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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