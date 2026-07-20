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Quartier résidentiel Penthouse - limite de neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
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$2,79M
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Quartier résidentiel Penthouse - limite de neve tzedek
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ID: 38316
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 1 b

À propos du complexe

Penthouse à vendre à Tel-Aviv, face à la tour Neve Tzedek ! Immeuble neuf de haut standing. 4 pièces, 2 salles de bain, 98m² + 56m² de terrasse de plain-pied. 1 parking souterrain, 1 cave. Vue sur Neve Tzedek et la mer. Prix : 8 500 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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