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Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rue mendele À 1 min de la plage !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
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ID: 35982
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Situé rue Mendele, l'une des adresses les plus prisées de Tel-Aviv, cet appartement bénéficie d'un emplacement exceptionnel à quelques pas de la plage, des hôtels de prestige, des cafés et de l'animation du centre-ville, tout en offrant un cadre résidentiel calme. Il s'agit d'un appartement 3 pièces lumineux de 70 m², situé au 4ᵉ étage avec ascenseur. Ses orientations nord et est assurent une belle luminosité naturelle et une excellente ventilation tout au long de la journée. L'immeuble est bien entretenu, sécurisé par digicode et dispose d'un abri (miklat). Le bien est actuellement loué, offrant un intérêt immédiat pour un investisseur. Une opportunité idéale pour une résidence principale, un pied-à-terre ou un investissement patrimonial à deux pas de la mer.

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Tel-Aviv, Israël
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