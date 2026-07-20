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Quartier résidentiel Penthouse à rénover - proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,05M
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4
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ID: 38307
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Penthouse avec toit-terrasse à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme du Kerem Hateimanim, à quelques pas de la mer ! Immeuble en procédure de rénovation, avec ajout d'un ascenseur. Appartement à rénover entièrement. 4e étage sur 4. 4 pièces, 2 salles de bain, 3 W.C. 135m² + 37m² de toit-terrasse + 78m² de toit. 1 grande place de parking. Prix : 9 300 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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