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Quartier résidentiel Tour de luxe - neve tzedek

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,90M
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8
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ID: 38370
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Neve Tzedek. Tour de luxe avec un beau lobby, gardien 24/7, salle de sport et piscine. 3 pièces, 2 salles de bain, 78m2 + 12m2 de terrasse. Mamad (pièce sécurisée à l'étage), 1 parking, 1 cave. Prix : 5,800,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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