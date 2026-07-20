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Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, bon emplacement, bonne occasion, a ne pas manquer !, bien agencé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$902,000
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ID: 38652
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: TL 2355 En exclusivité Idéal pied à terre ou investissement (location airbnb) Quartier: Allenby/Ben Yehuda, à 300 mètres d’une station de tramway et à 200 mètres de la plage Immeuble récent 2 pièces Surface: 46 m2 4e étage avec ascenseur Climatisation

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Tel-Aviv, Israël
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