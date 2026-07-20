  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Parfait 2, 5 pièces avec mamad, balcon et ascenseur à deux pas de la mer

Quartier résidentiel Parfait 2, 5 pièces avec mamad, balcon et ascenseur à deux pas de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
;
11
Laisser une demande
ID: 38519
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 318

À propos du complexe

En vente exclusive, À deux pas de la mer Et du port de Tel Aviv 318 rue Dizengoff Immeuble de 2000, bien entretenu et conforme aux normes Appartement de 2,5 pièces, Au 3e étage avec ascenseur Terrasse ensoleillée plein sud 3 orientations Parkings Ussishkin et Reading accessibles à pied

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Produit rare : balcon souccah, vue dégagée et étage élevé à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Mini penthouse 5 pièces + terrasse haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,85M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, grand, proche de la mer, spacieux, vue sur la mer
Ashdod, Israël
depuis
$4,264
Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$1,28M
Quartier résidentiel Centre-ville de rishon lezion – appartement 3 pièces à prix exceptionnel
Rishon LeZion, Israël
depuis
$574,000
Vous regardez
Quartier résidentiel Parfait 2, 5 pièces avec mamad, balcon et ascenseur à deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Quartier résidentiel Calme, investi, au centre, bon emplacement, grand, luxueux, bien agencé, clair, spacieux, entierement meuble, grand jardin, hauts plafonds, magnifique
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,90M
Référence: RG 106 Magnifique villa a Ramat Gan Quartier: Ramat Chen 6 pieces Terrain: 417 m2 Surface habitable: 230 m2 Jardin Piscine Plafonds de 8 mètres de haut ! Meubles luxueux Grande suite parentale avec dressing Climatisation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Afficher tout Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Quartier résidentiel OpportunitÉ premium rue reines - tel aviv À deux pas de kikar dizengof
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,53M
Situé dans un magnifique immeuble Bauhaus entièrement rénové en 2016, ce penthouse unique offre un niveau de prestations particulièrement rare. Caractéristiques : - Penthouse de 160 m² habitables superbement décoré. - Deux grandes terrasses de plain-pied avec le salon. - Toit-terrasse priva…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Afficher tout Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Quartier résidentiel Emplacement premium – vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans un emplacement premium au Vieux Nord, à quelques pas de la mer. 2ème étage, 110 m², 4,5 pièces, 2 salles de bain. Côté rue, vue dégagée avec légère vue mer. Calme et lumineux. Rénové avec des finitions haut de gamme. 2 salons dans l'appartement. Petite c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller