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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces de haut standing à vendre, entièrement rénové et meublé, dizengoff, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
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5
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ID: 38753
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Référence : TL 2692 Quartier : Dizengoff, quartier calme et verdoyant Immeuble boutique récent Seulement un appartement par étage Joli 3 pièces de haut standing dont mamad Surface de 75 m² Terrasse de 7 m² 3e étage avec ascenseur Climatisation Entièrement rénové et meublé à un niveau haut de gamme Parking privé avec système de doubleur simple Appartement clair et lumineux

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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