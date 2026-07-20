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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces d'architecte à vendre, vue imprenable sur la mer, hayarkon, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
;
7
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ID: 38757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Référence : TL 2693 Quartier : Hayarkon, emplacement très recherché à proximité immédiate de la plage et de Neve Tzedek Joli 3 pièces entièrement rénové dont mamad Surface de 90 m² Terrasse de 12,5 m² avec vue dégagée sur la mer 4e étage avec ascenseur Climatisation Salon lumineux avec accès terrasse Cuisine moderne avec îlot 2 chambres dont une suite parentale Finitions haut de gamme : Smart Home, chauffage au sol Parking privé

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs

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