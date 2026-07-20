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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bien agencé, bon emplacement, clair, dans rue calme, grand, grand jardin, investi, luxueux, magnifique, neuf, spacieux

Ashdod, Israël
depuis
$4,76M
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ID: 38719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence: AS 973 Quartier: Tet Vav Magnifique villa neuve sur 3 étages 7 pièces Surface de 400 m2 sur terrain de 600 m2 Jardin Piscine privée Climatisation, mamad, parking Luxueux, haut standing

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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