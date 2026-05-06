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Quartier résidentiel Jérusalem mamilla david village

Jérusalem, Israël
depuis
$4,73M
06/05/2026
$4,73M
05/05/2026
$4,70M
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9
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ID: 35780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Eliyahu Shama, 1

À propos du complexe

En plein cœur de la Mamilla, et dans le fameux projet David Village Legacy, voici un très beau 4 pièces de 120 m² avec 13 m² de terrasse Soucah avec un spacieux salon, très grande suite parentale, 2 salles de bain, 3 toilettes + cave et 1 place de parking.

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Jérusalem, Israël
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