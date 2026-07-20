  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel 5 pièces de luxe rare à vendre, première ligne de mer, marina ashdod

Quartier résidentiel 5 pièces de luxe rare à vendre, première ligne de mer, marina ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$1,80M
;
11
Laisser une demande
ID: 38762
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Référence : AS 1011 Quartier : Marina, proche de la mer et de toutes commodités Exclusivité Comacom ! Emplacement des plus prestigieux et recherchés d'Ashdod Magnifique 5 pièces dont mamad entièrement décoré par une architecte d'intérieur Surface de 164 m² Grande terrasse ensoleillée souccah de 20 m² Vue panoramique exceptionnelle et dégagée sur la mer Méditerranée, la marina et le lac, avec une exposition frontale à la mer 8e étage (comme 10) avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Cave Appartement conçu et décoré avec élégance par une architecte d'intérieur, avec une attention particulière portée à chaque détail Prestations de l'immeuble : salle de sport entièrement équipée, spa et sauna Parking privé Pour plus d'infos, contactez Eli

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,22M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, grand, proche de la mer, spacieux
Netanya, Israël
depuis
$1,74M
Quartier résidentiel Appartement toit / penthouse, lev tel aviv, lev hair nord, tel aviv–yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,28M
Quartier résidentiel À louer – penthouse de luxe - nayot, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,232
Quartier résidentiel 3 pièces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Vous regardez
Quartier résidentiel 5 pièces de luxe rare à vendre, première ligne de mer, marina ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Quartier résidentiel Magnifique 3 pieces situe entre gordon et bd ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
appartement renove avec charme lumineux avec balcon salon spacieux 2 salles de bains a 13 mn de la mer !!!!!!!!!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Afficher tout Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Quartier résidentiel Vente exclusive | appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$780,640
Vente exclusive Appartement 4 pièces moderne (ascenseur | parking | mamad | mirpeset) au centre-ville de Rishon LeZion * Appartement 4 pièces particulièrement spacieux * 100 m² habitables * Mirpeset (terrasse) ensoleillée d'environ 10 m² * Mamad (pièce sécurisée) * Grand ascenseur (6 person…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Basel square ! 3 pièces rénové à neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Sublime 3 pièces rénové à neuf et entièrement meublé et équipé avec goût. Immeuble d'angle avec ascenseur, calme et verdoyant. Beau living, 2 grandes chambres à coucher, 2 salles de bain et un balcon donnant sur rue. Quartier résidentiel et vivant avec énormément de commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller