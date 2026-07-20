Quartier résidentiel 5 pièces de luxe rare à vendre, première ligne de mer, marina ashdod

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Référence : AS 1011
Quartier : Marina, proche de la mer et de toutes commodités
Exclusivité Comacom !
Emplacement des plus prestigieux et recherchés d'Ashdod
Magnifique 5 pièces dont mamad entièrement décoré par une architecte d'intérieur
Surface de 164 m²
Grande terrasse ensoleillée souccah de 20 m²
Vue panoramique exceptionnelle et dégagée sur la mer Méditerranée, la marina et le lac, avec une exposition frontale à la mer
8e étage (comme 10) avec ascenseurs
Climatisation
2 salles de bain
Cave
Appartement conçu et décoré avec élégance par une architecte d'intérieur, avec une attention particulière portée à chaque détail
Prestations de l'immeuble : salle de sport entièrement équipée, spa et sauna
Parking privé
Pour plus d'infos, contactez Eli
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Loisirs
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