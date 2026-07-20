  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Duplex - proche mer - vieux nord

Quartier résidentiel Duplex - proche mer - vieux nord

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
;
5
Laisser une demande
ID: 38385
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 35

À propos du complexe

Duplex à vendre à Tel-Aviv, dans le Vieux Nord, à quelques pas de la mer. 4ème étage avec ascenseur au demi-étage. 60m² + 26m² de terrasses ouvertes au ciel. 2,5 pièces. Mamad. Il y a aussi un toit-terrasse de 18m² avec jacuzzi et cuisine extérieure avec utilisation exclusive mais pas au cadastre/tabo. Calme et très lumineux. Loué à 8 600 sh/mois. Prix : 3 790 000 sh.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, magnifique, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,61M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces | quartier rambam | rue itamar ben avi | rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$619,920
Quartier résidentiel Joli 2 pièces à louer, entièrement meublé – youd zain, ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,738
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Quartier résidentiel Au centre, bel appartement, bon emplacement, magnifique, neuf, proche de la mer
Netanya, Israël
depuis
$3,77M
Vous regardez
Quartier résidentiel Duplex - proche mer - vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Afficher tout Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Raanana, Israël
depuis
$1,11M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l'on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d'un immeuble rénové il y a deux ans, l'appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Situé quartier kikar hamedina
Quartier résidentiel Situé quartier kikar hamedina
Quartier résidentiel Situé quartier kikar hamedina
Quartier résidentiel Situé quartier kikar hamedina
Quartier résidentiel Situé quartier kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,66M
Sublime appartement avec vue dégagée et panoramique avec vue mer ! 212 m² + 22 m² de terrasse, 4.5 pièces, parking, cave, piscine, salle de sport
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$1,97M
Résidences d'Exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller