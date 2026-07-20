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Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, bon emplacement, proche de la mer, a ne pas manquer !, bien agencé, bel appartement, bonne affaire, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
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ID: 38646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

À propos du complexe

Référence: TL 2336 Quartier: Ben Yehuda, proche de la mer 3 pièces duplex penthouse Surface: 48,5 m2 2 Terrasses: 25 m2 au total 5e et dernier étage avec ascenseur Climatisation Répartition de l’appartement: Au 1er étage: 2 chambres à coucher, terrasse, salle de bain et espace de travail Au 2e étage : cuisine ouverte sur le salon + terrasse

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Tel-Aviv, Israël
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