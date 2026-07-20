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Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de basel – À ne pas manquer ! bien agencé, lumineux, spacieux, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
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8
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ID: 38496
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Basel, 34

À propos du complexe

Idéal pour investissement – 3 pièces, quartier Basel, 80 m² + 6 m² de balcon. Immeuble après Tama 38, avec ascenseur. Lumineux et calme. À ne pas manquer !

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Tel-Aviv, Israël
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