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Quartier résidentiel Sublime 5 pièces avec balcons, ascenseur, mamad très proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
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ID: 35914
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 53

À propos du complexe

Sublime appartement familial sans travaux. Étage élevé avec ascenseur. Grand living, cuisine complètement équipée. Grandes chambres avec rangements. Plusieurs terrasses, mamad. Rue calme à 100 mètres de la plage.

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Tel-Aviv, Israël
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