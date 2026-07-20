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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
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ID: 38734
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2644 Quartier : au cœur de Nahalat Benyamin, dans un des plus beaux quartiers de Tel Aviv À 2 minutes de Rothschild, et à 2 minutes à pied de la mer Ancien immeuble boutique très réputé Mini penthouse de rêve, 3 pièces dont mamad Surface de 64 m2 2 terrasses : une de 21 m2 avec vue dégagée sur la mer et sur la ville Et une terrasse de 10 m2 Etage élevé avec ascenseur Climatisation Dans un bâtiment fascinant à l'architecture préservée, au milieu de galeries, de cafés-boutiques et de l'esprit vivant de Tel-Aviv, Un appartement que vous ne voyez pas tous les jours, se sentir à Paris mais avec vue sur la mer !

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Tel-Aviv, Israël
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