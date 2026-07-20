Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer

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Référence : TL 2644
Quartier : au cœur de Nahalat Benyamin, dans un des plus beaux quartiers de Tel Aviv
À 2 minutes de Rothschild, et à 2 minutes à pied de la mer
Ancien immeuble boutique très réputé
Mini penthouse de rêve, 3 pièces dont mamad
Surface de 64 m2
2 terrasses : une de 21 m2 avec vue dégagée sur la mer et sur la ville
Et une terrasse de 10 m2
Etage élevé avec ascenseur
Climatisation
Dans un bâtiment fascinant à l'architecture préservée, au milieu de galeries, de cafés-boutiques et de l'esprit vivant de Tel-Aviv,
Un appartement que vous ne voyez pas tous les jours, se sentir à Paris mais avec vue sur la mer !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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