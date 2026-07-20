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Quartier résidentiel Appartement avec balcon et mamad

Ashdod, Israël
depuis
$557,600
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4
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ID: 38831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Appartement avec balcon et mamad, travaux à prévoir.

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Ashdod, Israël
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Loisirs

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