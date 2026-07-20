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Quartier résidentiel Avec balcon, calme, proche de la mer 13 mn, à ne pas manquer ! bien agencé, clair, immeuble neuf

Tel-Aviv, Israël
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ID: 38527
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yirmiyahu, 25

À propos du complexe

À 1 mn du parc Hayarkon, à 5 mn de la rue Dizengoff. Quartier Irmiyahu, immeuble neuf avec parking et ascenseur. Lumineux, vue dégagée. Idéal pied-à-terre !

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Tel-Aviv, Israël
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