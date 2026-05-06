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Quartier résidentiel Un beau 4 pièces rue elie cohen face au parc

Ascalon, Israël
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06/05/2026
$527,000
05/05/2026
$523,900
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ID: 35649
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Lakhish, 10

À propos du complexe

4 pièces plain-pied centre-ville

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
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